القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان استئناف العملية العسكرية ضد إيران

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان مباحثات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران، في ظل استعدادات مكثفة شهدتها إسرائيل خلال الأسبوع الماضي تحسبًا لاحتمال التصعيد أو اندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين.

وانتقد المسؤول ما وصفه بتضارب المواقف الأمريكية، قائلا إن واشنطن تبدو أحيانا متجهة نحو شن هجوم على إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم التالي أنه لن يهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

ورغم الاستعدادات الإسرائيلية، أشار المسؤول إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستعد حاليا لتنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد قائمة.