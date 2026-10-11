عبد اللطيف: الدولة مهتمة بتطوير التعليم في محافظات الحدود وتحديداً حلايب وشلاتين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم في محافظات الحدود وحلايب وشلاتين تحديدًا

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا تهاون في تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية لأبنائنا الطلاب في كافة ربوع الوطن

جاءت هذه التصريحات خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ للاطمئنان على سير الدراسة وجاهزية المدارس، والوقوف على مدى إنتظام الطلاب والمعلمين بالفصول الدراسية.

واستقبل الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فور وصوله للجنوب في زيارة رسمية تفقدية لعدد من المدارس والمنشآت التعليمية.

​وشهدت اللحظات الأولى لوصول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إستقبالاً حافلاً؛ حيث كان في إستقباله عددا من الطلاب والمعلمين الذين إستقبلوه بالورود والأناشيد الترحيبية وعبارات الفرحة، في مشهد يعكس مدى إرتباط أبناء المحافظة بقطاع التعليم وحرصهم على التفاعل مع القيادات التعليمية.

​​هذا وقد تقدم إستقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل من معالي محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة التربية والتعليم وسط حضور حاشد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.