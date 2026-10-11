غير إنساني.. بابا الفاتيكان ينتقد عقوبة الإعدام مع اعتزام واشنطن بث تنفيذ الحكم مباشرة

انتقد بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر عقوبة الإعدام، بعد إعلان البنتاجون عزمه بث إعدام نضال مالك حسن، منفذ هجوم فورت هود، رمياً بالرصاص على الهواء مباشرة.

وكتب ليو، وهو أول بابا أمريكي، على منصة إكس: "إن عقوبة الإعدام غير مقبولة لأنها اعتداء على حرمة وكرامة الإنسان".

وأضاف: "يمكن حماية الصالح العام وتحقيق متطلبات العدالة دون اللجوء إلى الإعدام، فهناك أنظمة احتجاز فعالة تحمي المواطنين وفي الوقت نفسه لا تحرم المذنبين تماماً من فرصة التوبة".

ورغم أن البابا لم يذكر الإعدامات في الولايات المتحدة بشكل مباشر، إلا أن تصريحاته جاءت وسط جدل متجدد حول تطبيق عقوبة الإعدام، بعد إعلان البنتاجون بث إعدام حسن مباشرة، وبعد فشل تنفيذ إعدام كريستا بايك في ولاية تينيسي الأسبوع الماضي، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية.

وكان رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، رئيس الأساقفة بول كوكلي، قد أدان يوم الجمعة قرار بث الإعدام عبر الإنترنت، واصفاً إياه بأنه "ترويج همجي لثقافة الموت ويجب إعادة النظر فيه".

وقال: "إن الإعدام العلني حتى لمن ارتكب أذىً جسيماً لن يؤدي إلا إلى مزيد من تقويض النسيج الأخلاقي لأمتنا، وسيكون وصمة عار على ضمير شعبها".

ترامب يوافق على إجراء البث المباشر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المؤيد لعقوبة الإعدام، للصحفيين الجمعة إنه وافق شخصياً على بث الإعدام مباشرة، مضيفاً: "سيُعدم رمياً بالرصاص... لا يهمني كيف ستكون نهايته، المهم أن يموت. وأعتقد أن عقوبة الإعدام هي نهاية مناسبة له".ولم يجب ترامب عما إذا كان سيشاهد البث.

وأدان القرار عدد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، ووصفه السناتور المتقاعد توم تيليس بأنه "أكثر من مقزز". فيما شكك نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو كاثوليكي، في تنفيذ الخطة، قائلاً: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث فعلاً"، مضيفاً أنه لن يشاهد البث حتى لو تم.

موعد الإعدام وتفاصيل الهجوم

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في الساعة الواحدة ظهراً يوم 3 ديسمبر، وسيقوم جنود بتنفيذه، بحسب وزير الدفاع الأمريكي.

وقال هيجسيث: "سنتأكد من أن الناس قادرون على مشاهدته، وأن يكون متاحاً للعامة، لأن الناس بحاجة إلى فهم أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأمور".

وكان حسن، طبيب نفسي برتبة رائد في الجيش، قد اقتحم مبنى طبياً في قاعدة فورت هود في 5 نوفمبر 2009 وأطلق النار بعد أن صرخ "الله أكبر"، ما أسفر عن مقتل جنود كانوا يستعدون للانتشار في أفغانستان.

وأصيب حسن بالشلل بعد إطلاق الشرطة النار عليه، وأدانته هيئة محلفين عسكرية بجميع التهم الـ42 وحكمت عليه بالإعدام عام 2013، واكتملت إجراءات الاستئناف بعد رفض المحكمة العليا طلبه في مارس 2025. ووافق ترامب على الإعدام رمياً بالرصاص في 2 أكتوبر.

ولم يعدم الجيش الأمريكي أي جندي رمياً بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية، وكان آخر إعدام عسكري في 13 أبريل 1961 شنقاً.

سابقة تاريخية

وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون المرة الأولى التي تبث فيها الحكومة الأمريكية عملية إعدام مباشرة في تاريخها.

وقالت روبن ماهر، المديرة التنفيذية لمركز معلومات عقوبة الإعدام، إنه لا يوجد أي سجل لإعدام تم بثه مباشرة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن آخر إعدام علني كان في ثلاثينيات القرن الماضي.

من جانبه، انتقد أوستن سارات، أستاذ في كلية أمهيرست، بأن البث المباشر "سيحول تلك الوحشية إلى مشهد من القسوة"، مضيفاً: "البث المباشر لن يُعلّم، بل سيُرهب، وهو أقل من الكرامة التي ندين بها لأي شخص، حتى أولئك الذين ارتكبوا جريمة مروعة مثل نضال حسن".