«صناعة النواب» تناقش تداعيات قرار أوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب إعداد واستكمال مناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«صناعة النواب» تناقش تداعيات وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر

وتناقش لجنة الصناعة تداعيات مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير خامات المعادن إلى مصر، ومدى تأثيره على الصناعة الوطنية، والإجراءات العاجلة المطلوبة للتعامل مع تداعيات القرار، للحفاظ على استدامة إمدادات الخامات اللازمة للقطاع الصناعي.

«التعليم» تبحث اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتعقد اللجنة هذا الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، كما تناقش مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، تطبيقًا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس.

«الصحة» تعقد جلسة استماع بشأن توزيع القوى البشرية الطبية

تعقد لجنة الشئون الصحية جلسة استماع لمناقشة أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية، نحو توزيع عادل ومستدام لسد فجوات التوزيع في محافظات مصر.

«الاتصالات» تستعرض استراتيجية المصرية للاتصالات وهيكل الضرائب

تستمع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

كما تستعرض اللجنة استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة، وبيان هيكل الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات والإنترنت ومناقشتها.

«الإسكان» تمهد لمناقشة منحتي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعات تمهيدية لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، من مرفق المياه الأفريقي.

ويُعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، كما تعتمد اللجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«الشئون الدستورية» تنظر الاتفاقيات الدولية المحالة إليها

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إليها بشأن طريقة إقرارها.

«الدفاع والأمن القومي» تعد مقترح خطة عملها

تبحث لجنة الدفاع والأمن القومي إعداد مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«العلاقات الخارجية» و«الشئون العربية» و«الشئون الأفريقية» تناقش خطط العمل

تستكمل لجنة العلاقات الخارجية مناقشة رؤى ومقترحات النواب بشأن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

كما تستكمل لجنة الشئون العربية مناقشة خطة عملها، فيما تعرض لجنة الشئون الأفريقية خطة عملها وتناقشها، على أن تعرض اللجنة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الصياغة النهائية لخطة عملها وأخذ الموافقة عليها.

«القوى العاملة» و«الاقتراحات والشكاوى» تواصلان إعداد خطتي العمل

تعد لجنة القوى العاملة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى الجزء الأول من خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، وتستكمل يوم الثلاثاء مناقشة الجزء الثاني من الخطة، خلال اجتماعين يعقدان في الثانية والثالثة مساءً.

«الاقتصادية» و«المشروعات المتوسطة» و«الطاقة والبيئة» تناقش خطط العمل

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فيما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد ذاته.

وتعد لجنة الطاقة والبيئة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«الزراعة والري» و«الشئون الدينية والأوقاف» تناقشان خطتي العمل

تناقش لجنة الزراعة والري مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وتستكمل مناقشته يوم الثلاثاء 13 أكتوبر.

كما تضع لجنة الشئون الدينية والأوقاف إطار مشروع خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، وتناقش مشروع الخطة يوم الثلاثاء.

«الإعلام والثقافة والآثار» تستكمل مشروع خطة عملها

تستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار مشروع خطة عملها فيما يخص قطاعات الإعلام والثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«السياحة والطيران المدني» تستمع إلى مقترحات الأعضاء

تواصل لجنة السياحة والطيران المدني الاستماع إلى رؤى ومقترحات أعضاء اللجنة حول خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فيما يخص قطاع السياحة، وكذلك قطاع الطيران المدني.

«التضامن الاجتماعي» تستعرض مقترح خطة عملها

تستعرض لجنة التضامن الاجتماعي وتناقش مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«النقل والمواصلات» تعرض التصور النهائي لخطة العمل

تعرض لجنة النقل والمواصلات مقترحات أعضاء اللجنة للموضوعات التي يتم إدراجها بخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، على أن تعرض يوم الثلاثاء التصور النهائي لخطة العمل.

«الإدارة المحلية» تحدد أولويات عملها

تستمع لجنة الإدارة المحلية إلى مقترحات الأعضاء وتحدد أولويات عمل اللجنة بشأن مشروع خطة العمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

«الشباب والرياضة» تناقش مشروع خطة العمل وتوافق عليه نهائيًا

تستمع لجنة الشباب والرياضة إلى رؤى ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن مشروع خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ثم تعرض مشروع الإطار العام لخطة العمل في ضوء رؤى ومقترحات الأعضاء، والموافقة النهائية عليه.

«حقوق الإنسان» تناقش مقترحات الأعضاء والشكاوى والردود الواردة

تستمع لجنة حقوق الإنسان إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، كما تناقش الشكاوى الواردة إليها، وتعرض الردود الواردة للجنة.