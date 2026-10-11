رئيس عربية النواب ينعى ضحايا حادث مطار الملك خالد بالرياض ويعزي أسرهم

نعى النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من بينهم مواطنة مصرية.

وأعرب رئيس لجنة الشئون العربية بمحلس النواب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً في مواجهة مثل هذه الاعتداءات، مشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعياً الله أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل سوء.