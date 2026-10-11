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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الماليزي يدين الهجوم على مطار الرياض

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم، الأحد، "بشكل قاطع" هجوم جماعة الحوثي اليمنية الذي استهدف المطار الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "إكس": "لا يمكن تبرير الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف أنور أن تعريض حياة الأبرياء للخطر "لا يمكن إلا أن يزيد من المعاناة التي سببها هذا الصراع بالفعل وينقلها إلى أماكن ينبغي أن تبقى بعيدة عن متناوله".

وأكد أيضاً أن ماليزيا تقف متضامنة مع المملكة العربية السعودية وشعبها "في هذه الساعة الخطيرة"، وأن كوالالمبور "لا تزال ثابتة على أملها في أن تسود الدبلوماسية والعقل قبل أن يتسع نطاق الصراع أكثر".

كما أدان وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز الهجمات الأخيرة على المطار وفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، معرباً عن تضامنه مع الشعب السعودي والحكومة السعودية.

ووصف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بأنها "مؤسفة للغاية".

الرياض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم السعودية مطار الرياض الهجوم على مطار الرياض جماعة الحوثي

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