الأمم المتحدة تدين استهداف مطار الملك خالد في السعودية

عبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن صدمته وإدانته الشديدة للهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة مئات المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد الأمين العام أن الهجمات على المدنيين و البنية التحتية المدنية تنتهك القانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور.

كما أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس جروندبرج" بشدة الهجمات المستمرة التي تشنها ما تسمى بجماعة "أنصار الله" المعروفة باسم الحوثيين ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأشار إلى أن ذلك الهجوم يأتي في أعقاب هجمات استهدفت مطاري الرياض وأبها في وقت سابق، وأسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقال "جروندبرج" إن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وتشكل تهديدا جسيما للأمن الإقليمي، وتُديم دائرة العنف، وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن، وجدد دعوته إلى جماعة "أنصار الله" لوقف هذه الهجمات، ودعا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر شن هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.