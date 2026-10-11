شروط وزارة الصحة للمقبلين علي الزواج.. الأوراق المطلوبة والفحوصات الطبية الرسمية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة وعاجلة للمقبلين على الزواج، مؤكدة ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحة الطرفين تمامًا قبل إتمام مراسم الزواج، حيث أوضحت الوزارة تفاصيل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية المعتمدة، والتي تتباين حسب الجنسية، مع التأكيد على إحضار صورة شخصية حديثة عند طباعة الشهادة النهائية لضمان إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والوقائية بكل سهولة ويسر في مختلف الوحدات والمراكز الطبية المخصصة.



متى يجب إجراء الفحص؟

تنصح وزارة الصحة والسكان بإجراء الفحوصات الطبية قبل موعد الزواج بـ14 يومًا على الأقل، حتى يتسنى الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل واستخراج الشهادة الطبية المميكنة، والتي تستغرق نحو 14 يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات.

إجراء فحص المقبلين على الزواج

وأكدت الوزارة، أن الشهادة الطبية الصادرة من المبادرة تظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن استخدامها خلال تلك الفترة لاستكمال إجراءات توثيق عقد الزواج.

الأوراق المطلوبة للمصريين

أوضحت وزارة الصحة أن المصريين المقبلين على الزواج عليهم تجهيز:

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي السارية لكل من الشاب والفتاة.

- صورة شخصية حديثة لكل منهما، تُطبع على الشهادة الطبية المميكنة.

- بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج أو الأجانب، يتم تقديم جواز السفر وسند الإقامة الساري.

الأوراق المطلوبة لغير المصريين

بالنسبة إلى غير المصريين، تشمل المستندات المطلوبة:

- جواز السفر أو وثيقة اللجوء.

- صورة من إثبات هوية الطرف الآخر.

- صورة شخصية عند طباعة الشهادة

فحص غير المصريين

ونبهت الوزارة إلى ضرورة إحضار صورة شخصية مقاس 4×6 عند طباعة الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج.

وأكدت الوزارة أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، بما يساعد الطرفين على الاطمئنان على حالتهما الصحية واتخاذ القرارات المناسبة قبل إتمام الزواج.



الفحوصات التي تشملها المبادرة؟

توفر المبادرة حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية والنفسية، وتشمل:- الكشف عن الأمراض المعدية، ومنها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (B) و(C)، وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).

فحوصات ما قبل الزواج

- قياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم لتقييم الوزن والسمنة.

- إجراء فحوصات أمراض الدم والوراثة، وتشمل أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)، ومرض الخلايا المنجلية، بالإضافة إلى تحديد فصيلة الدم وعامل ريسوس (Rh).

- تقديم جلسات التوعية والاستشارات النفسية والصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية والتخطيط الأسري للمقبلين على الزواج.

رقم الاستفسارات عن فحوصات المقبلين على الزواج

خصصت وزارة الصحة والسكان أرقامًا للاستفسارات المتعلقة بخدمات وفحوصات المقبلين على الزواج، وهي: 105 – 15335

المقبلين على الزواج

ودعت الوزارة المقبلين على الزواج إلى الاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه للحصول على الخدمة، لتجنب أي تأخير أو نقص في الأوراق