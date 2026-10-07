صحة الغربية تواصل تشغيل منافذ فحص المقبلين على الزواج

أكدت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار العمل بمنفذي فحص المقبلين على الزواج بمركز طبي سيجر ورعاية أول المحلة، خلال إجازة عيد النصر 6 أكتوبر، وذلك لضمان عدم تعطل خدمات الفحص وإتاحة الخدمة للمواطنين في مواعيدها ، وأن العمل بالمنفذين يستمر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية.

توجيهات صحة الغربية

جاء ذلك حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية وتيسيرًا على المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

كما وجهت وكيل صحة الغربية بالتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والمعملية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة للمقبلين على الزواج، إلى جانب إتاحة خدمة طباعة الشهادات الصحية.