زواج بقرار حكومي.. محافظ الفيوم يعقد قران فتاة يتيمة ويشاركها الفرحة

في أجواء اتسمت بالفرحة والمشاعر الانسانية شهد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عقد قران وحفل زفاف احدى الفتيات اليتيمات من الاولى بالرعاية وذلك بحضور الدكتورة انجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور احمد ثابت رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.



مشاركة العروسين فرحتهما

حرص محافظ الفيوم على مشاركة العروسين فرحتهما بعقد القران واتمام عقد القران وكيلا عن العروس في مشهد امتزج بروح الابوة واضفى مزيدا من البهجة على وجوه جميع الحضور كما شارك المحافظ العروسين فرحتهما بمراسم الزفاف وحرص على التقاط الصور التذكارية معهما ومع نزلاء دار عائشة حسانين للايتام الذين شاركوا رفيقتهم في الدار فرحتها بالزفاف.



تهنئة ودعاء بحياة مستقرة

قدم غنيم التهنئة للعروسين متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة وداعيا الله ان تكون بداية جديدة لحياة مليئة بالمودة والرحمة والطمأنينة وأكد المحافظ ان رعاية الفئات الاولى بالرعاية خاصة من الايتام ليست مجرد مسئولية اجتماعية وانما واجب انساني مشيرا الى اهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وكافة الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهذه الفئة وادخال البهجة الى قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم بما يؤكد مفهوم التكافل الاجتماعي ويعزز قيم الرحمة والعطف والمودة.



التمكين وتأمين المستقبل

وأكد غنيم ان اهتمام المحافظة بالايتام لا يتوقف عند حد الرعاية التقليدية بل يمتد ليشمل التمكين الاجتماعي والاقتصادي وصولا الى تأمين مستقبل كريم لهم موجها بضرورة الاستمرار في توفير الدعم اللازم لهم في مختلف مناحي الحياة.