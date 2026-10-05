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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آداب عقد الزواج في الإسلام.. محظورات يجب الابتعاد عنها أهمها المشاهد الهزلية

آداب عقد الزواج
آداب عقد الزواج
محمد شحتة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن عقد الزواج من أعظم العقود التي شرعها الله تعالى، ووصفه في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]؛ لما يترتب عليه من إنشاء الأسرة، وحفظ الأنساب، وتربية الأولاد، وتحقيق السكن والمودة والرحمة، وبناء المجتمع على أسس من المسؤولية والاستقرار.

وأضاف مركز الأزهر في منشور له، أن إبرام هذا العقد الجليل يقتضي التوقير والجدية وحسن الأدب، ولا يليق أن يتحول مجلس عقد القران إلى ميدانًا للهزل والسخرية، أو أن تتخلل صيغة الإيجاب والقبول ألفاظ وتعليقات لا تليق بمقام العقد؛ إذ إن هذه الصيغة هي التي ينعقد بها الزواج وتترتب عليها آثاره الشرعية.

وتابع: وهي مظاهر مرفوضة ومذمومة؛ لما فيها من الاستخفاف بعقدٍ عظَّمه الشرع، والإخلال بما ينبغي له من الوقار والاحترام؛ وقد جعله الله سبحانه آيةً من آياته، فقال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

مشاهد هزلية في عقد الزواج

وأكد أن الله تعالى حذَّر من الاستهزاء بآياته، فقال سبحانه: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، كما نبَّه النبي إلى خطورة إقحام الهزل في العقود التي يترتب عليها حكم شرعي مؤثر، فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة». [أخرجه أبو داود والترمذي].

كما أن مجلس العقد مظنة الوفاء بالعهد والميثاق، وإبرام رابطة شرعية تترتب عليها حقوق وواجبات وآثار عظيمة، فلا يليق بمن ينتسب إلى العلم الشرعي، أو يتصدر للحديث باسم الدين، أو يظهر بزيِّ العلماء، أن يجعل من مجلس عقد الزواج استعراضًا هزليا؛ فللدين جلاله، وللعالِم مهابته، ولمجلس العقد حرمته، ولعقد الزواج قدسيته.

وأضاف أن الإسلام لا يمنع الفرح بالزواج، بل شرع إظهار السرور وإعلان النكاح والفرح به، فقال سيدنا رسول الله: «فصلُ ما بينَ الحرامِ والحلالِ الدُّفُّ والصوتُ» (يعني مظاهر الفرح) [أخرجه الترمذي]، فالفرح بالزواج وإظهاره مشروع، على أن يكون في دائرة المباح، بعيدًا عن التعري أو ما فيه معصية لله تعالى، سيما وأن الزواج بداية حياة زوجية جديدة، ينبغي أن تُستقبل بالطاعة، لا بما يجلب السخط ويمحو البركة.


كما ينبغي التفريق بين مظاهر الفرح بالزواج، وبين أن يتخلل الهزل والمزاح مجلس العقد أو صيغة الإيجاب والقبول، ولا سيما إذا كان ذلك بقصد إضحاك الحاضرين أو صناعة مشهد مفتعل يجذب المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا مركز الأزهر، المقبلين على الزواج وذويهم إلى تعظيم هذا الميثاق، والالتزام بآداب عقد القران، وإظهار الفرح المشروع دون تجاوز أو إسفاف، والحفاظ على وقار مجلس العقد وحرمته؛ امتثالًا لقوله تعالى: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32].

آداب عقد الزواج عقد القرآن مشاهد هزلية في عقد الزواج محظورات عقد الزواج المأذون الشرعي مركز الأزهر العالمي للفتوى

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