التضامن الاجتماعي بالأقصر تعلن فتح باب التسجيل لمبادرة "فرحة مصر" لتيسير زواج 4000 فتّاة

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من احتفالية ومبادرة "فرحة مصر"، والمزمع إقامتها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2026 وذلك لتيسير زواج عدد 4000 فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة محمد محمود جمعة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم الأسرى والاجتماعي للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أسرهن، من خلال توفير حزمة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يضمن لهم بداية حياة أسرية جديدة دون أي أعباء مالية.

شروط وتفاصيل التقديم:

ـ أن يكون المتقدمون قد تم عقد قرانهم أو عقد نصف إكليل بحد أقصى عام، وأن يكون الزواج الأول لهم مع ثبوت أحقيتهم في المساعدة من خلال بحث اجتماعي معتمد.

ـ التأكيد على حضور الزوج والزوجة للاحتفالية، مع السماح بعدد 4 مرافقين لكل حالة زواج.

ـ الفئة المستهدفة بالمبادرة هي مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، الأسر الأولى بالرعاية، خريجي ومستفيدي دور الرعاية، الأشخاص ذوي الإعاقة المستوفين للشروط، والأسر البديلة.

وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي أنه على مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي المقيدة والراغبة في المشاركة تسجل بيانات الأزواج المستحقين عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة https://farhetmasr.csf.eg، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.