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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

97 قسطرة قلبية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.. تدخلات علاجية عاجلة لإنقاذ مرضى القلب

اطباء مستشفى طيبة
اطباء مستشفى طيبة
شمس يونس

واصل قسم القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تقديم خدماته التخصصية للمرضى، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء 97 حالة قسطرة قلبية خلال الفترة الأخيرة، تنوعت بين القسطرة التشخيصية والعلاجية وحالات الطوارئ الناتجة عن انسداد الشرايين.

وشملت الإجراءات التعامل مع حالات الأزمات القلبية الحادة، إلى جانب إجراء التوسعات وتركيب الدعامات الدوائية، وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، بما يتيح سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوفير الرعاية التخصصية اللازمة للمرضى داخل المحافظة.

وأجريت الحالات تحت إشراف الدكتور عصام بسطاوي، استشاري ورئيس قسم القسطرة، وبمشاركة الدكتور ممدوح الطحان، والدكتور حسين عبدالنعيم كراع، والدكتور بدوي إمبابي، استشاريي القسطرة القلبية، إلى جانب أطباء القسم الدكتور محمد عبدالغفار، والدكتور أبوبكر سيد، والدكتور مينا نبيل، والدكتورة ماريا رفعت، والدكتورة لمياء فتحي، والدكتورة مي أحمد، والدكتورة نسمة الأمير.

كما شارك في تقديم الرعاية التمريضية أحمد الحمصاني، هشام محمد، علي حسن، مصطفى جمال، محمد جمال، محمود عبدالمقصود، محمود محمد، الشيماء عبدالمقصود، سليمان عبدالجليل، سالم مهلل، وأحمد السيد، إلى جانب فريق الأشعة المكون من محمود مراد، ومحمد حسن، ومحمد بدوي، ويوسف عبدالحميد.

وجرت أعمال القسطرة تحت إشراف إدارة مستشفى طيبة التخصصي، ممثلة في الدكتور بهاء الدين أبوزيد، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عبدالعزيز، المدير الطبي، في إطار التنسيق بين الفرق الطبية والتمريضية والفنية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكفاءة وسرعة.

ويأتي استمرار إجراء القسطرة القلبية بالمستشفى ضمن جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر لتوفير الخدمات الطبية التخصصية للمنتفعين داخل المحافظة، مع تعزيز جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، خاصة مرضى الأزمات القلبية وانسداد الشرايين.

الأقصر اخبار الأقصر مستشفى طيبة

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