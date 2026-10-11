امتحانات شهر أكتوبر لطلاب 2 بكالوريا.. خبير تربوي يكشف 10 معلومات عنها

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن معلومات وتفاصيل هامة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب 2 بكالوريا، مؤكداً ما يلي:

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر من 18 أكتوبر.

تستمر امتحانات شهر أكتوبر حتى 22 أكتوبر الجاري.

تُخصص له 20 درجة ضمن درجات التقييمات التي تبلغ 100 درجة (المشروع: 15 درجة، الأداء المنزلي والحصة: 15 درجة، السلوك والمواظبة: 10 درجات).

التقييم الأسبوعي: 20 درجة.

التقييم الشهري الثاني: 20 درجة.

لا تُحتسب درجات الطالب في الاختبار الشهري ضمن درجاته النهائية في المادة، لعدم وجود أعمال سنة في نظام البكالوريا.

يعد حضور الطالب للاختبار الشهري، والحصول على أي درجة فيه، ولو كانت ضعيفة، أفضل من الغياب؛ حيث إن الغياب المتكرر قد يحرم الطالب من دخول الفرصة الأولى لامتحانات نهاية العام.

يعد هذا الاختبار الشهري الأول من بين أربعة اختبارات شهرية تُعقد على مدار العام الدراسي، بواقع اختبارين في كل فصل دراسي.

من الأفضل - قدر الإمكان - أن يحضر الطالب ثلاثة اختبارات شهرية على الأقل(بما يجعله أنجز 75% من التقييمات الشهرية).

يهدف الاختبار الشهري إلى تدريب الطالب على الامتحانات النهائية، والتعرّف على مستواه في أجزاء المقررات التي درسها خلال الشهر الأول من العام الدراسي.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2026

من جانبه، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات شهر أكتوبر ومراجعتها بشكل دقيق قبل تطبيقها، مؤكدًا أن انضباط الامتحانات جزء أساسي من جودة العملية التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026.

مقررات امتحانات شهر أكتوبر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر 2026 تستهدف المقررات التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.