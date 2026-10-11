رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

أعلنت السلطات الإيطالية عن تخصيص 165,850 تصريح دخول لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في إيطاليا خلال عام 2027، ضمن مرسوم تدفق العمالة الأجنبية "Decreto Flussi"، تشمل العمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر.

وجاء تقسيم الحصص على النحو التالي:76,200 وظيفة للعمل غير الموسمي، منها 14,000 وظيفة في مجال رعاية الأسرة.89,000 وظيفة للعمل الموسمي في قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.650 تصريحاً للعمل الحر.

خطة ثلاثية

ويعد المرسوم إجراءً اتخذته حكومة جورجيا ميلوني للتخطيط للدخول القانوني للعمال الأجانب، وينص على استقدام 497,550 عاملاً أجنبياً بشكل منتظم خلال الفترة 2026-2028.

مواعيد التقديم المسبق لمرسوم 2027

ووفقاً لبوابة الخدمات الإلكترونية لإدارة الحريات المدنية والهجرة، سيتم فتح باب التعبئة المسبقة للطلبات:

من 23 أكتوبر حتى 7 ديسمبر 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً، وستكون الخدمة متاحة 24 ساعة يومياً بما في ذلك العطلات.

ثم يُعاد فتح النظام جزئياً من 9 إلى 13 ديسمبر 2026 فقط لاستكمال الطلبات التي تم تقديمها سابقاً، وليس لتقديم طلبات جديدة.

نماذج الطلبات المعتمدة

C-STAG DF27: للعمل الموسمي في القطاع الزراعي.

C-STAG DF27: للعمل الموسمي في قطاع السياحة والفنادق.

B2020 DF27: للعمل غير الموسمي في القطاعات المحددة بالمرسوم.

A-BIS DF27: للعمل في قطاع رعاية الأسرة ضمن الحصة.

رابط التقديم

يتم تقديم طلب تسجيل بيانات المتقدم على الوظائف المتاحة عبر بوابة الخدمات الإليكترونية الخاصة بالهجرة بوزارة الداخلية الإيطالية عبر الرابط التالي:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

الخطوات الإجرائية:

الدخول إلى بوابة الخدمات: portalservizi.dlci.interno.it واختيار "المنطقة المحجوزة".

المصادقة عبر SPID أو CIE.

اختيار قسم "املأ الطلبات الخاصة بمرسوم الهجرة 2026-2028 / يوم النقر".

تحديد نموذج الطلب وقراءة سياسة الخصوصية وإدخال الرمز الضريبي للشركة ومقدم الطلب.

الضغط على "التحقق من المستخدم وإرسال رمز التحقق الإلكتروني"، حيث يتم التحقق عبر أنظمة Unioncamere وAgenzia delle Entrate.

في حال نجاح التحقق، يُرسل رمز تفعيل إلى البريد المعتمد INI-PEC للشركات أو INAD للأفراد، ويجب إدخاله عبر خاصية "التحقق من الرمز" لبدء تعبئة الطلب.

يتم ملء معظم البيانات تلقائياً عبر الربط مع الخدمات الحكومية، بعضها فوري وبعضها خلال أيام، والباقي يدوياً. ويجب الحفظ والتأكد من انتقال الطلب إلى حالة "قيد الإرسال".

يوم التقديم "كليك داي"

يمكن إرسال الطلبات الجاهزة في المواعيد التالية:

12 يناير 2027: العمل الموسمي الزراعي.

9 فبراير 2027: العمل الموسمي السياحي والفندقي.

16 فبراير 2027: العمل غير الموسمي.

18 فبراير 2027: العمل في رعاية الأسرة.

واعتباراً من اليوم التالي لكل موعد، يمكن تقديم طلبات جديدة حتى 31 ديسمبر 2027.

تحديثات إضافية

اعتباراً من اليوم أصبح التوقيع الرقمي متاحاً في نماذج عقود العمل، مع إمكانية التوقيع اليدوي.ابتداءً من 1 يناير 2026 يمكن تقديم طلبات رعاية كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال حتى 6 سنوات عبر نموذج A-BIS خارج الحصة.

اعتباراً من 22 ديسمبر 2025 لن يُسمح بتسجيل الدخول بنفس الحساب على أكثر من جهاز في وقت واحد، وسيُطلب اختيار الجلسة النشطة.