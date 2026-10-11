مقتل 11 شخصاً وإصابة 27 جراء اصطدام حافلة سياحية بشاحنة في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 27 آخرين في حادث صدام بين حافلة سياحية وشاحنة في غرب تركيا.



وفقًا لما أفاد موقع 1news.az، وقع الحادث في منطقة أخيسار التابعة لمحافظة مانيسا.

انقلاب حافلة سياحية في تركيا

وأفاد مكتب حاكم مانيسا أن التصادم وقع في الساعة 11:11 صباحًا بالتوقيت المحلي (0811 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدخل طريق أخيسار السريع.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الحافلة السياحية كانت في طريقها من مدينة بورصة الواقعة شمال غرب البلاد إلى مدينة إزمير الساحلية الغربية عندما وقع الحادث.

وأضافت أن جميع المصابين الـ 27 تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وصلت فرق الإسعاف وضباط الشرطة وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما لم تُعرف أسباب التصادم بعد، وقد بدأ تحقيق في الحادث.