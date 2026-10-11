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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شاب وربة منزل بحروق نارية في حريق منزل بالعوامية في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل أحد المنازل، أسفر عن إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسم، فضلًا عن وقوع تلفيات في بعض محتويات المنزل، فيما جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى الكوامل لاستكمال العلاج اللازم.

حروق من الدرجة الثالثة لشاب وربة منزل مصابة بالوجه والذراعين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل منزل بقرية العوامية، ما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بحروق من الدرجة الثالثة، استدعت حالته الصحية تحويله إلى مستشفى الكوامل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته.

كما أسفر الحريق عن إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 22 عامًا، بحروق في الوجه والذراعين، حيث تعرضت للإصابة أثناء الحريق الذي اندلع داخل المنزل، وسط أضرار لحقت بعدد من الممتلكات الموجودة به.

ولم تقتصر آثار الحريق على الإصابات البشرية فقط، بل امتدت إلى بعض محتويات المنزل، التي تعرضت للتلف نتيجة النيران، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على ملابساتها وحصر الخسائر الناجمة عنها.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، يجري إخطار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، لبحث مدى إمكانية تقديم المساعدات اللازمة للأسرة المتضررة، ومساندتها في مواجهة الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته.

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