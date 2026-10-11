البنك الدولي يتحرك لإنقاذ 40 دولة من تداعيات حرب إيران

كشف أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، عن إجراء محادثات مع ما بين 30 و40 دولة لبحث تقديم دعم مالي يساعدها على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتزايد الضغوط الاقتصادية جراء حرب إيران.

وقال بانغا، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من الدول طلب حتى الآن الاستفادة من التمويل الأولي البالغ 25 مليار دولار، الذي أتاحه البنك لمواجهة الأزمات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة يضغط على الدول النامية

وأوضح رئيس البنك الدولي أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب عوامل مناخية محتملة، يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن المزيد من الدول قد يطلب الاستفادة من حزمة تمويل تتراوح بين 50 و60 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، تشمل التمويل الأولي وإمكانية إعادة توجيه موارد من مشروعات قائمة بالفعل.

وأضاف أن البنك الدولي يجري حاليًا محادثات مع ما بين 30 و40 دولة، مؤكدًا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم إذا تفاقمت تداعيات الأزمة.

ديون الدول النامية تقترب من 400 مليار دولار

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تصل ديون الدول النامية المستحقة للمقرضين الخارجيين إلى نحو 400 مليار دولار خلال عام 2026، فيما تمثل مدفوعات الفائدة وحدها نحو ثلث الإجمالي.

وتواجه هذه الدول ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، بالتزامن مع استمرار آثار جائحة كورونا وموجات التضخم التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت بانغا إلى أن بعض الدول تفضل إعادة هيكلة المشروعات القائمة لتوفير السيولة بدلًا من اللجوء مباشرة إلى التمويل الطارئ، موضحًا أن البنك قد يرفع حجم التمويل إلى 100 مليار دولار إذا تطورت الأزمة، مقارنة بنحو 70 مليار دولار جرى صرفها خلال جائحة كورونا.