إيران: أمريكا استهدفت 117 مصدراً إشعاعياً في منشآت نفطية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن 117 مصدراً إشعاعياً نشطاً داخل مصافي النفط ومجمعات البتروكيماويات تعرضت لهجمات أمريكية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض مجمعات بتروكيماوية في محافظة خوزستان لهجمات في 4 أبريل 2026، موضحة أن بعض المنشآت تستخدم مصادر إشعاعية مغلقة، بينها الكوبالت-60 والسيزيوم-137، لأغراض القياس والمراقبة الصناعية.

وبحسب البيانات المسجلة لدى الوكالة، لم تُرصد أي زيادة في مستويات الإشعاع أو مؤشرات على تلوث خارج حدود المجمعات المستهدفة، كما لم تُسجل إصابات أو أضرار في الحواجز والأنظمة المخصصة لاحتواء المصادر الإشعاعية.

وتُستخدم المصادر الإشعاعية في عدد من الصناعات لأغراض القياس ومراقبة العمليات، إلا أن استهداف المنشآت التي تضمها قد يثير مخاوف بشأن سلامتها، خصوصاً في حال تضرر أنظمة الاحتواء أو تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة.