خريطة تحويلات الإغلاق لمحور 26 يوليو بسبب مونوريل وادي النيل

مع بدء تطبيق قرار الغلق الكلي لاتخاذ المسار المؤدي إلى كوبري 15 مايو أمام القادمين من الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، تحولت خريطة التحركات المرورية بالمنطقة إلى نقطة اهتمام أولى لآلاف السائقين، ويأتي هذا الإغلاق الممتد لـ 6 أشهر استكمالاً للأعمال الإنشائية الهامة الخاصة بـ محطة مونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر»، حيث دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بانتشار مكثف للخدمات واللوحات الإرشادية لتعريف المواطنين بالمحاور البديلة، ضماناً لسيولة الحركة وتجنب التكدسات المرورية خلال فترة التنفيذ.

تفاصيل الغلق الكلي للمسار تجاه 15 مايو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيـذ قرار الغلق الكلي للمسار القادم من الطريق الدائري ومحور 26 يوليو والمؤدي إلى كوبري 15 مايو، وذلك في إطار تسريع وتيرة العمل بالخط الجديد لمشروع مونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر»، والذي يُعد أحد أهم مشاريع النقل الذكي والأخضر في مصر.

مشروع مونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر

وتقرر أن تستمر أعمال الغلق والإجراءات الإستثنائية بالمنطقة لمـدة 6 أشهر كاملة، لحين الانتهاء من تركيب الكمر الخرساني والهياكل المعدنية الخاصة بالمحطة والمسار العلوي للمونوريل.

خريطة المسارات البديلة لسيارات المواطنين

لتسهيل حركة سير السيارات وتفادي التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية، حددت الجهات المرورية مجموعة من التحويلات والمحاور البديلة كالتالي:

خريطة المسارات

القادمون من محور 26 يوليو (اتجاه ميدان لبنان وكوبري 15 مايو):

الاتجاه إلى طريق الخدمة المستحدث بجوار منطقة الأعمال.

الدخول منه إلى الشوارع الجانبية البديلة (مثل شارع وادي النيل أو شارع جامعة الدول العربية) للوصول إلى أعلى كوبري 15 مايو.

القادمون من الطريق الدائري:

استخدام محور الفريق كمال عامر أو محور أحمد عرابي كمحاور رئيسية موازية للوصول إلى وسط القاهرة ومناطق وسط البلد بدلاً من كوبري 15 مايو.



المسارات البديلة

السيارات القادمة من المهندسين باتجاه الزمالك والقاهرة:

الالتزام بالمسارات السطحية الموجهة بعلامات إرشادية مؤقتة نحو كوبري الجلاء أو كوبري أكتوبر لتخفيف الضغط عن كوبري 15 مايو.

استعدادات مكثفة وخدمات مرورية على مدار 24 ساعة

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع بـ:

خدمات مرورية

لوحات إرشادية ومضيئة: تم نشرها قبل منطقة الإغلاق بمسافات كافية لتنبيه السائقين وتحديد اتجاه حركة السير.

ارتكازات مرورية ثابتة ومتحركة: تواجد مكثف لرجال المرور والأوناش لرفع أي معوقات أولاً بأول وتسيير حركة السيارات خلال أوقات الذروة.

إرشادات للسائقين

مراقبة بالكاميرات: ربط المنطقة برادارات وغرفة العمليات المركزية لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع عند حدوث أي كثافات.

إرشادات مهمة لقائدي السيارات خلال فترة الغلق

ينصح قائدو السيارات بالتعرف على التحويلات المرورية قبل التحرك، واختيار الطريق البديل المناسب لوجهتهم، مع تخصيص وقت إضافي للرحلة، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، تحسبا لزيادة الكثافات المرورية في الشوارع المحيطة بمنطقة الأعمال.

التحويلات المرورية

وتُهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بجميع قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة واللوحات الإرشادية لضمان سلامتهم وتسهيل الحركة المرورية للجميع.