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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية

مصر وإندونيسيا
مصر وإندونيسيا
رحمة سمير

أصدرت مصر وإندونيسيا بيانًا مشتركًا أكّد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في القطاعات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأوضح البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شهدا تبادل وثائق ثنائية تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الرئيسان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بصورة منتظمة، وتفعيل الآليات الثنائية القائمة.

كما رحبا بالتطور الراسخ في العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين، القائم على التعاون المتبادل، واتفقا على تعميق هذه العلاقات وتوسيع نطاقها.

وشدد البيان على التزام الجانبين بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق.

ورحب الرئيسان بالتقدم الملموس في دفع التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة «دانانتارا» الإندونيسية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشجعا المؤسستين على البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها.

واتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة واللغة والشباب.

ورحب الرئيس الإندونيسي بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن البرامج التعليمية بكلية اللغات والترجمة، مشجعًا على تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية.

الشراكة الاستراتيجية السيسي البلدين مصر وإندونيسيا وإندونيسيا

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