ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، البيان المشترك بشأن الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى جمهورية إندونيسيا جاكرتا، أكتوبر 2026.

1. تلبيةً لدعوة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا يومي 10 و11 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب الزيارات التي قام بها الرئيس برابوو إلى مصر في ديسمبر 2024 وأبريل 2025 وأكتوبر 2025.

2. خلال الزيارة، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في قصر ميرديكا الرئاسي، أعقبها عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس برابوو سوبيانتو، ثم مأدبة غداء رسمية. وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما شهدا تبادل عدد من الوثائق الثنائية الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا ومصر.



3. أكد الرئيسان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بصورة منتظمة، وتفعيل الآليات الثنائية القائمة، بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة. وفي هذا السياق، تجسد خطة العمل الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة، التزام البلدين بالمضي قدماً في تنفيذ شراكتهما الاستراتيجية.

4. رحب الرئيسان بما تشهده العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين من تطور راسخ قائم على التعاون المتبادل، واتفقا على تعميقها وتوسيع نطاقها بما يعزز القدرات الوطنية لكلا البلدين.

5. أكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة لدى الجانبين، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتيسير انخراط مجتمع الأعمال والاستثمارات، وتعزيز فعالية اللجنة التجارية المشتركة، والمضي قدماً في مشروعات التصنيع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.



6. ورحب الرئيسان بالتقدم الملموس المحرز في دفع التعاون الاستراتيجي بين مؤسسة "دانانتارا" الإندونيسية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية. وأكدا ما تتيحه مجالات إنتاج وتوزيع زيت النخيل الخام ومشتقاته، وكذلك الأسمدة الفوسفاتية والمواد الخام المرتبطة بها، من فرص واعدة للتعاون، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما شجع الرئيسان المؤسستين على البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها، ودفع فرص الاستثمار المشتركة قدماً، وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والأعمال الزراعية.



7. واستناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية الممتدة بين شعبي مصر وإندونيسيا، اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة واللغة والشباب، بما في ذلك الشراكات الأكاديمية والمؤسسية، وبرامج التبادل الطلابي والمدرسي، وإطلاق شراكة جديدة لبناء القدرات والتعاون الفني عبر وضع إطار للبرامج المتفق عليها بصورة متبادلة، بما يتيح الاستفادة من القدرات المشتركة وتحقيق الأهداف التنموية المتقدمة.



8. ورحب الرئيس برابوو بقرار جامعة الأزهر، الصادر في نوفمبر 2025، إدراج اللغة الإندونيسية ضمن البرامج التعليمية بكلية اللغات والترجمة، مشجعاً على مواصلة تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيا.



9. وأكد الرئيسان أهمية ضمان سلامة ورفاهية مواطني كل من البلدين، وشجعا على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في المسائل القنصلية وتقديم المساعدة اللازمة، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها.



10. وفي ضوء التحديات الجيوسياسية والعالمية المتسارعة، شدد الرئيسان على أهمية تحقيق قدر أكبر من التقارب الاستراتيجي والتنسيق الوثيق بين إندونيسيا ومصر في المحافل متعددة الأطراف والإقليمية.



11. وأعرب الرئيسان عن بالغ قلقهما إزاء استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما أدانا السياسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ودعوا إلى الوقف الفوري والكامل لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



12. وجدد الرئيسان دعمهما الثابت لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

13. وأكد الرئيسان مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات ترمي إلى التهجير القسري أو طرد الفلسطينيين من وطنهم تحت أي ذريعة كانت. كما جددا التزامهما بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للخطة الشاملة للرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وأعرب الجانب الإندونيسي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً التزامه بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.



14. وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الخليج، أعرب الرئيسان عن بالغ القلق إزاء استمرار التصعيد واتساع نطاق الأعمال العدائية وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وسلامة المدنيين، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، والاقتصاد العالمي. ودعوا إلى خفض التصعيد بصورة فورية، وإلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من جانب جميع الأطراف. كما أكدا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات من خلال الحوار والدبلوماسية.



15. وأقر الرئيسان بتنامي التحديات الناجمة عن تغير المناخ وندرة المياه، وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، أحاط الجانب الإندونيسي علماً بالأهمية الحيوية للأمن المائي لنهر النيل بالنسبة لمصر، بينما شدد الجانبان على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود، بما في ذلك مبدأ عدم التسبب في ضرر.



16. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره للرئيس برابوو سوبيانتو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما هو والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنياً للشعب الإندونيسي الصديق دوام التقدم والازدهار.