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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد القفزة التاريخية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21

الذهب
الذهب

أجمع الخبراء والمحللون على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا  للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.


ويستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.


وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس ووصولها لقيم تاريخية، ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 2675 جنيهًا.


وهبط سعر الجرام من عيار 24 إلى 3057 جنيهًا، وعيار 18 إلى 2293 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 21400 جنيه.

الأصفر الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 - 4 - 2023 - الأسبوع
الذهب

 


تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 


وقدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم الجمعة 28-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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