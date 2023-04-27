لأول مرة.. تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أجمع الخبراء والمحللون على أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطيا استراتيجيا للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وقفزت أسعار الذهب في السوق لمستويات قياسية، حيث صعد الجرام بنحو 200 جنيه، ليسجل عيار 21 الأكثر طلبًا بالأسواق 2750 جنيهًا، على الرغم من تراجع الأوقية في بورصة الذهب عند مستوى 1983 دولارًا.

الذهب

أسعار الذهب الآن:

عيار 24 نحو 3142 جنيهًا.

عيار 21 سعر 2750 جنيهًا.

عيار 18 نحو 2357 جنيهًا.

عيار 14 نحو 1833 جنيهًا.

الجنيه الذهب نحو 22000 جنيه.