بيع دلوقتي.. أسعار الذهب الآن في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478 جنيه
الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040 جنيه
الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.