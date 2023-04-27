بيع دلوقتي.. أسعار الذهب الآن في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,971 شراء 3,006 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,724 شراء 2,755 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,600 شراء 2,630 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,229 شراء 2,254 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,733 شراء 1,753 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,486 شراء 1,503 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 92,411 شراء 93,478 جنيه

الجنيه الذهب بيع 20,800 شراء 21,040 جنيه

الكيلو بيع 2,971,429 شراء 3,005,714 جنيه

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.