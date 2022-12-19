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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر،تراجعا بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا خاصة عياري  24 و 21  في السوق.
 

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

وصل لأدنى مستوياته .. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

يقدم موقع صدي البلد الاخباري، نشرة اسعار الذهب للملايين من المواطنين والمستثمرين، الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصرن الذي سجل انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، واللذان استقر سعرهما في حالات الشراء، وانخفض في حالة البيع.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل  الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

الوحدة سعر الذهب اليوم  بالجنيه 


الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914

الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755

الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675

الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436

الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,083 شراء 1,117

الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 929 شراء 957

الاونصة الذهب
الاونصة بيع 57,757 شراء 59,534

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 13,000 شراء 13,400

الكيلو الذهب
الكيلو بيع 1,857,143 شراء 1,914,286
 

سعر جرام الذهب امس بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,954 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,791جنيها.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,710 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,466 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,140جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 943 شراء 977 جنيها.
 

انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

وصل لأدنى مستوياته .. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 58,646  جنيها -  شراء 60,778 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,200 جنيها - شراء 13,680 جنيها.
الكيلو بيع 1,885,714 جنيه - شراء 1,954,286 جنيها.
 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر مصنعية الذهب ذهب عيار 21

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