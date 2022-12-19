اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر،تراجعا بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا خاصة عياري 24 و 21 في السوق.



يقدم موقع صدي البلد الاخباري، نشرة اسعار الذهب للملايين من المواطنين والمستثمرين، الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصرن الذي سجل انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، واللذان استقر سعرهما في حالات الشراء، وانخفض في حالة البيع.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

الوحدة سعر الذهب اليوم بالجنيه



الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,083 شراء 1,117

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 929 شراء 957

الاونصة الذهب

الاونصة بيع 57,757 شراء 59,534

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 13,000 شراء 13,400

الكيلو الذهب

الكيلو بيع 1,857,143 شراء 1,914,286



سعر جرام الذهب امس بالجنيه

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,886 شراء 1,954 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,729 شراء 1,791جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,650 شراء 1,710 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,414 شراء 1,466 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,100 شراء 1,140جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 943 شراء 977 جنيها.



اسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 58,646 جنيها - شراء 60,778 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 13,200 جنيها - شراء 13,680 جنيها.

الكيلو بيع 1,885,714 جنيه - شراء 1,954,286 جنيها.

