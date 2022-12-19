اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر،تراجعا بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا خاصة عياري 24 و 21 في السوق.
سعر الذهب
يقدم موقع صدي البلد الاخباري، نشرة اسعار الذهب للملايين من المواطنين والمستثمرين، الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصرن الذي سجل انخفاضا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، واللذان استقر سعرهما في حالات الشراء، وانخفض في حالة البيع.
سعر دمغة الذهب اليوم
ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.
أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”
وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.
سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة سعر الذهب اليوم بالجنيه
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,857 شراء 1,914
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,702 شراء 1,755
الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,625 شراء 1,675
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,393 شراء 1,436
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,083 شراء 1,117
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 929 شراء 957
الاونصة الذهب
الاونصة بيع 57,757 شراء 59,534
الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 13,000 شراء 13,400
الكيلو الذهب
الكيلو بيع 1,857,143 شراء 1,914,286