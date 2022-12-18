انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت انخفاضا ضعيفا عن آخر ارتفاع كبير لها.

سعر الذهب اليوم في مصر

و يقدم موقع صدى البلد الاخباري، نشرة أسعار الذهب للملايين من المواطنين والمستثمرين، الراغبين في معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الذي سجل انخفاضا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ذهب

سعر الذهب بالجنيه المصري

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,943 شراء 2,000 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,833 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,750 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,167 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 971 شراء 1,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة -

الاونصة بيع 60,423 شراء 62,200 جنيه.

الجنيه الذهب -

الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 14,000 جنيه.

الكيلو -

الكيلو بيع 1,942,857 شراء 2,000,000 جنيه.





اسعار الذهب اليوم

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”

وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.