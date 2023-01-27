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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع صدى البلد ، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الجمعة 25-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

وجاءت  أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، بتفاوت ملحوظ كالتالي:-

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21 في البحرين اليوم الجمعة 27-1-2023

بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا..أسباب زيادة سعر الذهب خلال الفترة الماضية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27 يناير 2023

الذهب يواصل التراجع.. سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة 27 يناير 2023

متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأربعاء 25-1-2023

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006  جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 997 شراء 1,003 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040 جنيها
الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

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