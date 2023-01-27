سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
يقدم موقع صدى البلد ، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الجمعة 25-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.
سعر الذهب
وجاءت أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، بتفاوت ملحوظ كالتالي:-
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 997 شراء 1,003 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040 جنيها
الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714 جنيها
سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر دمغة الذهب اليوم
ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.