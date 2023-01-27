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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 27 يناير 2023

صدى البلد

سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 27 يناير 2023 معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج وأيضا المستثمرين والمدخرين، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وتراجع سعر الذهب نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 

ووصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2009 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 1839 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1755 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 1503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو1177 جنيها.

سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 1000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 14040 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم  نحو 2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب العالمية  فى  البورصة نحو  1930 دولارا للأوقية

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 27 يناير 2023 معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج وأيضا المستثمرين والمدخرين، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

وتراجع سعر الذهب نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم  على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب عيار 24 

ووصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2009 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 1839 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 1755 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم  نحو 1503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو1177 جنيها.

سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 1000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 14040 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم  نحو 2 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميا

فيما سجلت أسعار الذهب العالمية  فى  البورصة نحو  1930 دولارا للأوقية

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

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