الحق اشتري.. أسعار الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الاربعاء 25-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وجاءت أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، بتفاوت ملحوظ كالتالي:-

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 997 شراء 1,003 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040 جنيها

الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.