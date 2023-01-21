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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 21 - 1 - 2023

صدى البلد

سعر الذهب اليوم .. تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عند مستوى 1785 جنيها للجرام.. بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه ليفقد الجرام 125 جنيها.

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وخسر سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو 125 جنيها ليصل إلى مستوى 1775 جنيها مقارنة بأعلى مستوياته ديسمبر الماضي عتد 1900 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24بيع 2016 شراء 2,039
سعر الذهب عيار 22بيع 1,838 شراء 1,869
سعر الذهب عيار 21بيع 1,755 شراء 1,785
سعر الذهب عيار 18بيع 1,505 شراء 1,532
سعر الذهب عيار 14بيع 1,175 شراء 1,195
سعر الذهب عيار 12بيع 1004 شراء 1,021
الاونصةبيع 62733 شراء 63444
سعر الجنيه الذهببيع 14120 شراء 14280
الكيلوبيع 2.11 مليون جنيه شراء 2.34 مليون 
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.. معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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