بلاش نشتري النوع ده.. شعبة الذهب تحذر وهذا سعر عيار 21 اليوم

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك انتشار لـ شبائك ذهبية مغشوشة، أو ما يسمى السبيكة البلدي.

وأضاف خلال مداخلة على قناة تن اليوم الأربعاء، أن السبيكة البلدي هى عبارة عن مشغولات ذهبية، يتم تجميعها، وتكون من أعيرة مختلفة، وبهذا الأمر يتعرض المشتري لـ غش.

ولفت إلى أن الشعبة وجهت رسالة تحذيرية لـ المواطنين التى تشتري تلك السبائك من خلال مواقع السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن أى مواطن يجب أن يشتري الذهب وعليه الدمغة، ويكون بـ فاتورة حتى لا يكون فريسة لـ عمليات الغش.

وحذر من شراء الذهب من خلال الانترنت، معلقًا :" بلاش نشتري من السوشيال، عشان الأمر فيه خطر".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء 1775 جنيهًا للشراء، و سعر الذهب عيار 18 مبلغ 1,521 جنيهًا.