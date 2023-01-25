عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش نشتري النوع ده.. شعبة الذهب تحذر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الذهب
الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك انتشار لـ شبائك ذهبية مغشوشة، أو ما يسمى السبيكة البلدي.

txt

بسبب السبائك| شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

txt

أسعار الذهب تشهد ارتفاعا عالميا والشعبة تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

وأضاف خلال مداخلة على قناة تن اليوم الأربعاء، أن السبيكة البلدي هى عبارة عن مشغولات ذهبية، يتم تجميعها، وتكون من أعيرة مختلفة، وبهذا الأمر يتعرض المشتري لـ غش.

ولفت إلى أن الشعبة وجهت رسالة تحذيرية لـ المواطنين التى تشتري تلك السبائك من خلال مواقع السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن أى مواطن يجب أن يشتري الذهب وعليه الدمغة، ويكون بـ فاتورة حتى لا يكون فريسة لـ عمليات الغش. 

وحذر من شراء الذهب من خلال الانترنت، معلقًا :" بلاش نشتري من السوشيال، عشان الأمر فيه خطر".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء  1775 جنيهًا للشراء، و سعر الذهب عيار 18 مبلغ 1,521 جنيهًا.

 

 

الذهب شعبة الذهب شبائك ذهبية مغشوشة السبيكة البلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

ترشيحاتنا

زمن المعجزات انتهى.. ناقد رياضى يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي| فيديو

3000 جنيه.. مرتبات القطاع الخاص 2023 وغرامات لـ الشركات غير الملتزمة|اعرف المستفيدين

ضربه بقالب طوب.. مصرع شخص على يد جاره بسبب "لعب العيال" بالإسماعيلية

سنحرق دباباتكم.. رسالة تحذير خطيرة من الكرملين إلى الولايات المتحدة

سقط أمام المحلة.. أرقام فيريرا بعد رحيله عن نادي الزمالك

مدبولي: سعدت بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

فيديو

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

كاميرات المراقبة وآثار الدم كلمة السر.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شخص لصديقه

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ