سعر عيار الذهب 21 اليوم في محلات الصاغة 22-1-2023

أظهر سعر أشهر أعيرة الذهب انتشارا في محلات الصاغة، استقرارا في تعاملات اليوم الأحد الموافق 22-1-2023؛ مسجلا 1765 جنيها للبيع و 1785 جنيها للبيع وذلك بالنسبة لـ عيار 21 الأكثر تداولا بين المشغولات الذهبية المختلفة.

وشهدت محلات الصاغة، استقرارا للأعيرة الذهبية في بداية تعاملات اليوم الأحد، بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب في مصر، بحسب تقارير اقتصادية ثباتا علي مستوي الأنواع المختلفة من الأعيرة الذهبية للجرام الواحد داخل الأسواق.

سعر عيار 14

وسجل أقل سعر جرام ذهب حوالي 1177 جنيها للبيع و 1190 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأقل فئة.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2017 جنيها للبيع و 2040 جنيها للشراء.

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط نحو 1513 جنيها للبيع و 1530 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.28 ألف جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.444 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.04 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والسوق العالمي

ومع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، شهد المعدن الأصفر استقرارا البورصات العالمية، بعد حالة من التراجع بنسبة 0.3 % دولار للأونصة، وذلك بفعل صعود الدولار، لكن الآمال في إبطاء مجلس الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة منحت الذهب خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 31 يناير والأول من فبراير، حيث توضح كثير من المؤشرات توجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث ركود تضخمي، ومن ثم سيعزز ذلك من قوة الذهب خلال العام الجاري.

وعلق محللون علي استقرار الذهب بأن المعدن الأصفر شهد حالة من الثبات خلال عمليات التداول إذ وصل سعر الأوقية لـ 1926 دولارًا.

صادرات الذهب والمشغولات الأخري

وكشفت تقارير صادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، عن استحواذ 10 دول على صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة في الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضي .

وحصلت الإمارات على 52,3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 800 مليون دولار في مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%، ثم كندا في المركز الثاني لتستحوذ على 47,5%، بقيمة 726 مليون دولار في مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%، تليها تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

وحلت إيطاليا على نسبة تراجع 79% لتسجل 256 ألف دولار 2022 مقابل مليون دولار2021، ثم المانيا بنسبة تراجع 28% لتسجل 468 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار، تليها امريكا بنسبة ارتفاع 154% لتسجل 151 ألف دولار دولار مقابل 59 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار.

واحتلت تنزانيا المرتبة الثامنة بنحو 50 ألف دولار، وللبحرين نحو 87 ألف دولار في مقابل 81 ألف دولار بنمو 7%، وللأردن نحو 34 ألف دولار في مقابل 42 ألف دولار بتراجع 19%.

محددات الذهب

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، إذ تؤثر مجموعة من المحددات في سعر الذهب منها،.سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

ويعد أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

تأثير البورصات العالمية

وبحسب خبراء الذهب فإن المعدن الأصفر والذي يعد سلعة عالمية تتأثر بحركة سوق المال الدولي وهو انعكاسا لمؤشر العملة الأجنبية.

وذكر المحللون أن سعر أوقية الذهب خلال الأسبوع الماضي استقرت عند 1914 دولار، بسبب التأثر بالأحداث العالمية.