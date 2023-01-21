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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أهم الدول المستوردة للذهب المصري خلال 2022.. بالأرقام

صدى البلد

استحوذت 10 دول على صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال أول 11 شهر من 2022 ، من إجمالي 43 دولة. 


وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه أن  الإمارات  استحوذت على 52,3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لتحتل المرتبة الاولى بقيمة 800 مليون دولار في مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%.


وجاءت  كندا  بالمرتبة الثانية لتستحوذ على 47,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 726 مليون دولار في مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%، تليها  تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

 

وحلت إيطاليا على نسبة تراجع  79% لتسجل 256 ألف دولار 2022 مقابل مليون دولار2021، ثم المانيا بنسبة تراجع  28% لتسجل 468 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار، تليها  امريكا بنسبة ارتفاع 154% لتسجل 151 ألف دولار دولار مقابل 59 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار.

واحتلت تنزانيا المرتبة الثامنة  بنحو 50 ألف دولار، وللبحرين نحو 87 ألف دولار في مقابل 81 ألف دولار بنمو 7%، وللأردن نحو 34 ألف دولار في مقابل 42 ألف دولار بتراجع 19%.

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