ننشر أهم الدول المستوردة للذهب المصري خلال 2022.. بالأرقام

استحوذت 10 دول على صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال أول 11 شهر من 2022 ، من إجمالي 43 دولة.



وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه أن الإمارات استحوذت على 52,3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الاولى بقيمة 800 مليون دولار في مقابل 370 مليون دولار بنمو 116%.



وجاءت كندا بالمرتبة الثانية لتستحوذ على 47,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 726 مليون دولار في مقابل 563 مليون دولار بنمو 29%، تليها تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

وحلت إيطاليا على نسبة تراجع 79% لتسجل 256 ألف دولار 2022 مقابل مليون دولار2021، ثم المانيا بنسبة تراجع 28% لتسجل 468 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار، تليها امريكا بنسبة ارتفاع 154% لتسجل 151 ألف دولار دولار مقابل 59 ألف دولار، ولكينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار.

واحتلت تنزانيا المرتبة الثامنة بنحو 50 ألف دولار، وللبحرين نحو 87 ألف دولار في مقابل 81 ألف دولار بنمو 7%، وللأردن نحو 34 ألف دولار في مقابل 42 ألف دولار بتراجع 19%.