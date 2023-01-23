اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 نحو 190 جنيها مقارنة بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب 560 جنيه من قيمته التي سجلها السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 960 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,240 جنيها.

وتراجع الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار.

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1950 أعلى سعر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1760 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 190 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر وهو 1950 جنيها.

وتراجع سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 24 : 2,034 جنيها دون مصنعية، فيما تراجع عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,760 جنيها للجرام الواحد للبيع كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12: 1,006 جنيهات للبيع ، وعيار 14 سجّل 1,173 جنيهًا للبيع.

وكان سعر الذهب عيار 14: سجل 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,509 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

اشتروا بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قد قبل عدة أيام نصيحة هامة للمواطنين في تصريحات تليفزيونية قائلا،:"أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وشهدت العقود الفورية على المستوى العالمي، استقرارا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,928 بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,928.80 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد لمحلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,034 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

وسجل سعر عيار 21 ليسجل 1,760 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

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وتراجع عيار 24 إلى 2,034 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,760 - 1,780 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,509 جنيهات و 1,526 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب المقبل على الزواج بمعرفة الأسعار يوميا بالمصنعية ، وكذلك غالبية المصريين اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1780 جنيها.

وصعد الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر الجرام عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

اما اليوم فسجل سعر الجرام عيار 21 في مصر 1780 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد سجل في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين محل اهتمام الكثير ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1780 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,034 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,526 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,187 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 14240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1926 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويهتم الملايين بشكل يومي بالتعرف على أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويتوقف هذا الاختلاف على معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة ، وهذا التغير يرجع تغير المحافظة ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.