الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مرة آخرى بعد أن هبطت الثلاثاء وظلت حتى بداية التعاملات أمس الأربعاء، ووصل سعر الجرام عيار 24 اليوم إلى حوالي 1800 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها في منتصف التعاملات الاثنين الماضي 28 نوفمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1515 جنيهًا رسميًا.

وارتفعت أسعار الذهب مرة آخرى اليوم بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها أمس، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1490 جنيها اليوم بدون مصنعية للشراء.

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 الـ 1720 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية منتصف تعاملات الاثنين 28 نوفمبر الحالي، كما تخطى سعر الجنيه الذهب 12 ألف جنيه لأول مرة حينها.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,703 جنيهات بعد 1,674 جنيهًا أمس بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1490 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,768 بعد 1,749 دولارا أمس.

وشهد الأصفر قفزة ، إذ سجل 1,768.61 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة بنسبة 0.46%.

وشهد المعدن الأصفر اليوم صعودا ، إذ سجل 1,768.61 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب ارتفاعا اليوم بقيمة تقترب من 19 دولارا بنسبة تزيد على 1.07 %.

الذهب

ودعم ارتفاع أسعار الذهب بما يزيد على واحدا بالمئة ، توقعات إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة التي عززتها تصريحات رئيسه جيروم باول.

وقال باول أمس الأربعاء إنه من الممكن أن يبطئ البنك وتيرة رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات المحلية ، مرة آخرى ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ، وسجل الجرام عيار 24 : 1703 جنيهات بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 الاثنين 28 نوفمبر 1515 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,277 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 993 جنيها.

الذهب

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تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا قويا ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1703 جنيهات للشراء اليوم.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1,490 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,269 و 1,277 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الملايين وخاصة الراغبين في الزواج واللذين يحفظون أموالهم في الذهب في معرفة أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,480 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,490 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه الاثنين 28 نوفمبر وهو 1515 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,490 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الثير بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,490 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1703 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1480 جنيها للبيع و1490 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,277 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 993 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 11,920 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,768 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية مختلفة ، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

وقبل الشراء يهتم الكثير بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.