هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أسابيع مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي والتي تجاوز فيها سعر الجرام عيار 21 مستويات قياسية ليسجل أعلى مستوى في تاريخه محليًا.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها في منتصف التعاملات أول أمس، إذ وصل سعر عيار 21: 1515 جنيهًا رسميًا.

وهبطت أسعار الذهب اليوم من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها وبعد 1,480 جنيها أمس ، بقيمة 50 جنيها مقارنة بأمس الأول، فيما تراجع سعر الجرام للبيع إلى 1445 جنيها بعد 1460 جنيها.

وبلغ المعدن أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 الـ 1720 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية منتصف تعاملات الاثنين 28 نوفمبر الحالي، ووصل إلى 1800 جنيه مع إضافة الدمغة والضريبة مع بعض المشغولات التي تحتاج المزيد من الوقت والجهد لصناعتها، كما تخطى سعر الجنيه الذهب 12 ألف جنيه لأول مرة، لكن تراجع أمس الثلاثاء مرة أخرى.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,674 جنيهًا بدون إضافات بعد 1,691 جنيهًا أمس ، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1465 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,749 بعد 1740 دولارا أمس.

وشهد الأصفر قفزة ، إذ سجل 1,749.60 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة بنسبة 0.46%.

وشهد المعدن الأصفر اليوم صعودا ، إذ سجل 1,749.60 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب ارتفاعا اليوم بقيمة تقترب من 8 دولارات بنسبة تزيد على 0.45%.

الذهب

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وعودة إلى التعاملات المحلية ، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,674 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ووصل عيار 21 أمس الاثنين 28 نوفمبر 1515 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,256 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 977 جنيها.

الذهب

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا مقارنة بالأمس والاثنين 28 نوفمبر، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,674 جنيها للشراء اليوم.

واستقرت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,465 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,239 و 1,256 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الملايين وخاصة الراغبين في الزواج بـ أسعار الذهب بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,445 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,465 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه أول أمس وهو 1515 جنيهًا.

الذهب

سر تراجع الذهب

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بعد أن استمرت في الارتفاع علي مدى الأسبوعين الماضيين الي معدلات تاريخية.

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين إلى ارتفاع حجم الطلب على الشراء خاصة السبائك والذهب الخام بما فاق حجم المعروض بالسوق المحلية.

وأضاف أن الأسواق شهدت عمليات بيع متوسطة الحجم علي مدار اليومين الماضيين وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار، لتستقر حالة السوق.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات استمرار انخفاض السعر الأيام المقبلة مع زيادة حجم المعروض نتيجة زيادة الاقبال علي البيع لجني الأرباح.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,465 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,465 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 1674 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1445 جنيها للبيع و1465 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,256 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 977 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 11,720 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,740 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم والراغبون في الشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.