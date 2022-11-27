هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قفزت أسعار الذهب اليوم بشكل قوى مقارنة بأسعار الأيام الماضية، إذ وصلت الأسعار إلى نقطة غير متوقعة بسبب زيادة الإقبال على الشراء ، إذ ووصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى في تاريخه لأول مرة، فيما تخطى سعر الجنيه الذهب كل التوقعات ليقترب من 12 ألف جنيه.

أما عن سعر عيار 24 اليوم 1,649 جنيها بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة بعد 1,594 جنيها أمس ، فيما تخطى سعر الجرام عيار 24 : 1700 جنيه كسعر متوسط بالمصنعية والدمغة وتزيد في بعض المشغولات التي تكلف المزيد من الوقت والجهد ، واتجهت توقعات الشركات والمستثمرين في المعدن أن يصل سعر الذهب فوق 2000 دولار خلال الأشهر القادمة.

أسعار الذهب عالميًا

وفي بورصة نيويورك، استقرت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم 1,754 دولارا.

الذهب

وسجل الأصفر 1,754.68 دولار، إذ شهدت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا طفيفا بنسبة لا تتجاوز 0.04%.

الذهب

وشهدت أسعار المعدن استقرارا دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته يوم الجمعة الماضي، وحجمت توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ،من مكاسب المعدن الأصفر ، ليحقق مكسب أسبوعي صغير.

وعلى نفس السياق ، كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين لدى كوميرز بنك، أنه لا توجد أية مؤشرات لصعوده حاليا، علي الرغم من تعافي الأصفر بنسب طفيفة، بعد الانخفاضات التي شهدها مؤخرا.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد بأنه سيتم رفع معدل الفائدة لا محالة بدعم من بيانات سوق العمل الأمريكي ، و قد يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في ديسمبر، بحسب ما قاله بعض أعضاء البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل ما يزيد على 1700 جنيه بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,649 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وتخطى عيار 21: 1440 جنيه ليسجل 1443 بعد 1,395 جنيها للشراء أول أمس الجمعة، وهو أعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,237 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 962 جنيها.

سر ارتفاع الذهب

وكشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن السر وراء الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأصفر ، موضحا أنها غير مسبوقة وتؤثر على التجار والمستهلكين، مؤكدا أن خامات الذهب محليًا محدودة وهو أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعاره.

وأضاف ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في ارتفاع سعر المعدن النفيس، وارتفعت طلبات شراء عليه لتتخطى المعروض للبيع وبالتالي ارتفع سعره، وهذا الارتفاع سوف يزداد إذا استمر الطلب الزائد على شراؤه".

الذهب

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وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأن في مصر لأعلى مستوى في تاريخه وهو 1,443 جنيها ، بعد ما كان أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,649 جنيها للشراء اليوم.

وقفزت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,443 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,228 و 1,237 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ولعل أبرز الباحثين عن أسعار الذهب بيع وشراء لجميع الأعيرة في السوق، هم الراغبين في الزواج والمستثمرون وأصحاب محلات الصاغة ،حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,434 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,443 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عدة قفزات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1443 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,443 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,443 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 1649 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1433 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,237 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 962 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 11,544 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,754 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويرغب المقبلين على الشراء في معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 60 و100 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن وقد تزيد في بعض المشغولات، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الأصفر