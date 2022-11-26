هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في ختام التعاملات اليوم بشكل قوى مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى في تاريخه محليا لأول مرة ، فيما تخطى سعر الجنيه الذهب كل التوقعات ليقترب من 12 ألف جنيه.

وسجل سعر عيار 24 اليوم 1,649 جنيها بدون إضافات بعد 1,594 جنيها أمس ، فيما تخطى سعر الجرام عيار 24 : 1700 جنيه بالمصنعية والدمغة لبعض المشغولات التي تكلف المزيد من الوقت والجهد، واتجهت توقعات الشركات والمستثمرين في المعدن أن يصل سعر الذهب فوق 2000 دولار خلال الأشهر القادمة.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي في بورصة نيويورك ، استقرت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم،1,754 دولارا.

وعن أسعار المعدن عالميا، فشهدت استقرارا، إذ سجل المعدن الأصفر 1,754.68 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا طفيفا بنسبة لا تتجاوز 0.04%.

الذهب

ويذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل ما يزيد على 1700 جنيه بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,649 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ووصل عيار 21 اليوم إلى 1,443 بعد 1,395 جنيها للشراء أمس الجمعة، وهو أعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,237 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 962 جنيها.

الذهب

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الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا ليسجل اليوم السبت 25 نوفمبر أعلى مستوى وصل إليه وهو 1,443 جنيها ، بعد ما كان أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,649 جنيها للشراء اليوم.

وقفزت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,443 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,228 و 1,237 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب الراغبين في الزواج والمستثمرون وأصحاب محلات الصاغة ، يوميا بمعرفة أسعار الذهب بيع وشراء لجميع الأعيرة في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,434 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,443 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1443 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,443 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,443 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 1649 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1433 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,237 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 962 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 11,544 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,754 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويرغب المقبلين على الشراء في معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 60 و100 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن وقد تزيد في بعض المشغولات، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الأصفر