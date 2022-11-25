الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا قويا، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 أعلى مستوى وصل إليه في تاريخه محليا لأول مرة، فيما تخطى سعر الجنيه الذهب 11 ألف جنيه لأول مرة.

وسجل سعر عيار 24 اليوم 1,594 جنيها بدون إضافات ، والذي يقترب من 1700 جنيه بالمصنعية والدمغة لبعض المشغولات التي تكلف الوقت والجهد.

أسعار الذهب عالميا

كما قفزت أسعار المعدن على المستوى العالمي بشكل كبير لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,755 دولارا بعدما سجل 1,738 دولارا الأربعاء الماضي.

وعن أسعار الأصفر عالميا، فشهدت اليوم ارتفاعا، إذ سجل المعدن الأصفر 1,755 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة اليوم بقيمة أكثر من 8 دولارات بنسبة زيد على 0.47%.

الذهب

وعزز ارتفاع أسعار المعدن النفيس بدعم ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي قد يتجه نحو مسار رفع أسعار الفائدة.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل 1650 جنيها بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,594 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ووصل عيار 21 اليوم إلى 1,395 جنيها للشراء بعد 1,335 جنيها الثلاثاء الماضي، وهو أعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,196 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 930 جنيها.

الذهب

اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب يقفز 30 جنيها دفعة واحدة

ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا كبيرا ليسجل اليوم الجمعة 24 نوفمبر أعلى مستوى وصل إليه وهو 1,395 جنيها ، بعد ما كان أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,594 جنيها للشراء اليوم.

وصعدت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,395 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,187 و 1,196 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتابع المقبلين على الزواج والمستثمرون وأصحاب محلات الصاغة ، يوميا أسعار الذهب بيع وشراء لجميع الأعيرة في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,395 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,385 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1395 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,395 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,395 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 1594 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,385 جنيها للبيع و 1,196 جنيها للشراء

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,196 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 930 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 11,160 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,758 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

والمقبلين على الشراء يهتمون بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن ، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الأصفر.