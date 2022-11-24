الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب على المستوى العالمي بشكل كبير لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,749 دولارا بعدما سجل 1,738 دولارا أمس.

وعن أسعار الأصفر عالميا، فشهدت اليوم ارتفاعا، إذ سجل المعدن الأصفر 1,749 دولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقي عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي.

وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة اليوم بقيمة أكثر من 9.50 دولار بنسبة 0.55 %، ووصل سعر الأوقية لـ 1,749 دولار.

وجاء ارتفاع الأسعار مدعوما بترقب المستثمرين لنتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي قد يتجه نحو مسار رفع أسعار الفائدة.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل 1600 جنيه بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,560 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ويسعى الراغبين في الخطوبة ومن يريدون حفظ أموالهم بالتعرف على أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 اليوم 1,365 جنيها للشراء بعد 1,336 أمس، وهو أعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، كما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,170 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 910 جنيهات.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022 بالأسواق

وداعا لـ غلاء الأسعار.. الذهب المستعمل أفضل بدائل للشبكة للمقبلين على الزواج

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة ليسجل اليوم 24 نوفمبر أعلى مستوى وصل إليه وهو 1,365 جنيها ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,560 جنيها للشراء اليوم.

وصعدت الأسعار اليوم الخميس 24 نوفمبر، ووصل عيار 21 : 1,365 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,161 و 1,170 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلين على الزواج خاصة الشباب وكذلك المستثمرون وأصحاب محلات الصاغة ، يوميا بالتعرف على أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,355 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,365 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الخميس 24 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1365 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأما سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر فسجل 1,365جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,365 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1560 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1,355جنيها للبيع و 1,365جنيها للشراء

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,170 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 910 جنيهات

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 10,920 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,749 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف بشكل متفاوت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الراغبين في الشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن ، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الأصفر.