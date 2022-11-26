أقل سعر جرام الذهب اليوم السبت .. تعرف عليه

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

الذهب

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



أسعار الذهب فى مصر

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1640جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 1503 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1435 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1041جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو957 جنيها.



عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم السبت نحو 820 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم السبت مسجلا 11.480 جنيها مقارنة 11.440 جنيها بختام تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 40 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.6مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

وسجل الذهب عالميا نحو 1756دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة

أختلاف الأسعار

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.



وترتبط أسعار الذهب فى مصر بسعر الدولار ، ويشهد المعدن الأصفر صعودا كبير خلال الفترة الماضية.

