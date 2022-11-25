شعبة الذهب توقف الإعلان عن الأسعار لعدم استقرار الأسواق

أعلنت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن وقف نشر أسعار الذهب، وتطورات الأسعار بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع.

وقالت الشعبة على صفحتها الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعى: “شهدت الأسواق تسارعا في تغير الأسعار خلال اليومين الماضيين بشكل استحال معه عرض أسعار التداول علي صفحتنا مما استوجب التنويه”.



وكانت سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستويات تاريخية جديدة ، مع ارتفاع سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهرت بيانات محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي، مؤشرات حول رغبة المسؤولين في إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، بنسب أقل من السابق.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1400 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1756 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1590 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1192 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 928 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11128 جنيهًا.

وأشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب التعاملات عند مستوى 1337 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 1367 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1364 جنيهًا، وتراجعت الأوقية بنحو طفيف ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1740 دولارًا، وتراجعت مستوى 1733 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1757 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1737 دولارًا.