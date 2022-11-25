عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب توقف الإعلان عن الأسعار لعدم استقرار الأسواق

صدى البلد

أعلنت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن وقف نشر أسعار الذهب، وتطورات الأسعار بسبب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار بشكل متسارع.

وقالت الشعبة على صفحتها الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعى: “شهدت الأسواق تسارعا في تغير الأسعار خلال اليومين الماضيين بشكل استحال معه عرض أسعار التداول علي صفحتنا مما استوجب التنويه”. 


وكانت سجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مستويات تاريخية جديدة ، مع ارتفاع سعر تداول الاوقية بالبورصة العالمية، بعد أن أظهرت بيانات محضر الاجتماع السابق للفيدرالي الأمريكي، مؤشرات حول رغبة المسؤولين في إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة، بنسب أقل من السابق.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 27 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1400 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1756 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1590 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1192 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 928 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 11128 جنيهًا.

وأشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 27 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب التعاملات عند مستوى 1337 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 1367 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1364 جنيهًا، وتراجعت الأوقية بنحو طفيف ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1740 دولارًا، وتراجعت مستوى 1733 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1757 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1737 دولارًا.

أسعار الذهب التواصل الاجتماعي البورصة الاتحاد العام للغرف التجارية الجنيه الذهب عيار 18 أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

ترشيحاتنا

سلة الأهلي عقدة الاتحاد السكندري بخمس ألقاب في 13 شهرا

انفوجراف.. تمويل 578 مشرعا صغيرا باستثمارات 9,5 مليون جنيه في 17 محافظة

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

8 حالات لايجوز التصالح معها فى مخالفات البناء.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

مع عودة انتشار كورونا في الصين.. نصائح للوقاية من فيروسات الشتاء

فيديو

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ