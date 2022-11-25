الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

واصلت أسعار الذهب محليا ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 5 جنيهات فى الجرام الواحد.

ونرصد أسعار الذهب فى مصر ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



أسعار الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1640جنيها مقارنة 1635 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 1503 جنيها.

سعر عيار 21 الأكثر مبيعا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1435 جنيها مقارنة 1430 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم .

سعر الذهب عيار 21

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1041جنيها مقارنة 1026 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو957 جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 820 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الجمعة مسجلا 11.480 جنيها مقارنة 11.440 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1.6مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1756دولار للأوقية

أوقية الذهب

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية