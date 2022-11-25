عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

واصلت أسعار الذهب محليا ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 5 جنيهات فى الجرام الواحد.

ونرصد أسعار الذهب فى مصر ختام تعاملات اليوم الجمعة 25 نوفمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.


أسعار الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب   اليوم الجمعة نحو 1640جنيها  مقارنة 1635 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 1503 جنيها.

سعر عيار 21 الأكثر مبيعا 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة  نحو 1435 جنيها مقارنة 1430 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم   .

سعر الذهب عيار 21 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1041جنيها مقارنة 1026 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم   .

txt

السعودية .. الذهب عيار 21 يسجل 185 ريال اليوم الجمعة 25-11-2022

txt

ارتفاع جديد في الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو957 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 820  جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الجمعة مسجلا 11.480 جنيها مقارنة 11.440 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة  .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1.6مليون جنيه

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1756دولار للأوقية

أوقية الذهب 

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عالميا الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

رأي الأطباء في حالة أنغام الصحية | والد الفنانة يكشف .. فيديو

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

هل يمكن حدوث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

مونديال الإصابات .. إينير فالنسيا مهاجم الإكوادور ليس الأول في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

عشان ما تتعبش.. اكتشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د فى الشتاء

فيديو

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ