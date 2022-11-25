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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عالميا.. الذهب يربح مع تراجع الدولار الأمريكي

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في التعاملات الفورية بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي.

 

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.11 دولار لتصل إلى 1757.53 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:45 صباحاً بتوقيت الإمارات".

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.14% تعادل 2.55 دولار لتصل إلى 1757.65 دولار للأونصة.

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.28% إلى 21.42 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.09% إلى 995.65 دولار، وارتفع البلاديوم 1883.03 دولار.

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