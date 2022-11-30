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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر عقب ارتفاعه أمس بنحو 5 جنيهات، ليعوض جزء من خسائره التي بلغت أول أمس 20 جنيها في الجرام الواحد.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2022، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار الذهب وكذلك سعر صرف الدولار وكافه العملات مقابل الجنيه المصري.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء عند تسوية التعاملات، لتعوض بذلك معظم خسائرها المسجلة في بداية الجلسة وسط استقرار الدولار.

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والعقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطاً  صعدت عند التسوية، بنحو 8.40 دولار لتصل إلى 1763.70 دولار للأونصة أي بارتفاع بلغ  0.5% ، بعدما تراجعت بنحو 0.8% خلال جلسة الإثنين.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزوج والراغبين في الاستثمار كونه ملاذ أمن للحفاظ على قيمة العملة في ظل التذبذبات الشديدة التى تشهدتها الأسواق.

سعر مصنعية الذهب في مصر

ويتراوح سعر مصنعية الذهب في مصر بين 3 إلى 7% من سعر جرام الذهب الواحد، وتختلف قليلا على حسب عيار الذهب ومن محل إلى أخر حسب شكل المشغولات الذهبية، ولكن في العموم سعر مصنعية الذهب لعيار 24 هي الأقل بين كافة الأعيرة الذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وثبت سعر الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 1.651 جنيه للبيع و1674 جنيه للشراء.

وسعر الذهب عيار 22 سجل  1514 جنيه للبيع و1535 جنيه للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1239 جنيه للبيع و1256 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1445 جنيه للبيع و1465 جنيه للشراء، وصل  سعر الذهب عيار 14نحو 963 جنيه للبيع و977 جنيه للشراء، وسجل  سعر الذهب عيار 12 الأقل سعرا 826 جنيه للبيع و837 جنيه للشراء.

سعر الجنية الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11.65 ألف جنيه للبيع و11.72 ألف جنيه للبيع خلال مستهل التعاملات، ووصل سعر كيلو الذهب إلى 1.65 مليون جنيه للبيع و1.67 مليون جنيه للشراء.

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