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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيوصل 2000 جنيه للجرام.. تحذير عاجل من أحمد موسى عن أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

خصص الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، فقرة عن أسعار الذهب في السوق المحلي، ونرصد أبرز التصريحات في سياق التقرير التالي.


"طاير في السما".. أحمد موسى: الجنيه الذهب ارتفع بشكل رهيب


عبر الإعلامي أحمد موسى، عن دهشته من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الذهب بالأسواق المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد طلب على الذهب في مصر، ورغم هذا الأمر شهد المعدن النفيس ارتفاعا غير مسبوق.


وأضاف أحمد موسى ، "الذهب طاير في السماء، و البورصة العالمية للذهب في العالم حاجة، وعندنا في مصر حاجة تانية خالص".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الذهب في مصر ارتفع جامد أوي، واللي عايز يتجوز يؤجل جوازه شوية، وسعر الجنيه الذهب ارتفع بشكل رهيب، ويزيد في اليوم ما لا يقل عن 60 جنيها، وفي يوم آخر ينخفض 30 جنيها، وهذا الأمر غير مسبوق".

 

انصح بتأجيل الجواز.. أحمد موسى: 50 ألف هيجيبوا محبس ودبلة

 

أكد الإعلامي  أحمد موسى، أن سعر الذهب في السوق المحلي فوق الخيال، وأنصح أي شاب بتأجيل الزواج بسبب سعر الشبكة.
وأضاف الإعلامي  أحمد موسى، أن أسعار الذهب وصلت لأرقام غير طبيعية وحالة من الارتفاع غير المبررة، والـ 50 ألف جنيه هيجيبوا محبس ودبلة.


زيادة 50 جنيها فى الجرام.. تقرير يرصد مفاجأة في أسعار الذهب 


عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا عن أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.


وخلال التقرير، قال تاجر ذهب، إن معدن الذهب بقاله فترة متذبذب وكل يوم بحال في أسعار الذهب، وعلى حسب أحوال السوق وحسب البورصة وسعر الدولار.

من جانبه قال تاجر ذهب، إن هناك حالة من الارتباك في الأسواق في أسعار الذهب، والجرام يزيد بالخمسين والستين جنيه، وفي لعب في السوق مش مظبوط.
 

وتابع تاجر آخر، أن :"تقريبا مش شغالين خالص، وفي ارتفاع غير مبرر في أسعار الذهب، ومفيش حركة بيع، ولا طلب، ونسمع أنه فى جهات خارجية بتلم الذهب، واللي بيحصل ده بقالنا 40 سنة مشفنهوش".

 

أحمد موسى: محدش عنده تفسير للي بيحصل في الذهب رغم انخفاض الأسعار عالميا
 

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن توقعاته لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في السوق المحلي، وخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب.

وأضاف أحمد موسى، أن الأسعار في مصر أزيد من السعر العالمي 200 جنيه فى الجرام، وإيه اللي بيحصل في سوق الذهب، ومحدش عنده تفسير للارتفاع رغم انخفاض الأسعار عالميا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"أسعار الذهب نار، وبالأسعار الحالية اللي إحنا فيها دي الجرام هيوصل 2000 جنيه".
 

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