الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أسابيع بعد موجة من الارتفاع المستمر على مدار أيام، بلغت ذروتها في منتصف التعاملات أمس، إذ سجل سعر 21 أعلى مستوى في تاريخه وتخطى الـ 1500 جنيه رسميا.

وهبطت أسعار الذهب اليوم من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,480 جنيها بقيمة 35 جنيها ، فيما تراجع سعر الجرام للبيع إلى 1440 جنيها بعد 1460 جنيها أمس.

وكان الذهب بلغ أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 الـ 1720 جنيه رسميا بدون مصنعية ، ووصل إلى 1800 جنيها مع إضافة الدمغة والضريبة مع بعض المشغولات التي تحتاج المزيد من الوقت والجهد لصناعتها، كما تخطى سعر الجنيه الذهب 12 ألف جنيه لأول مرة.

وسجل سعر عيار 24 اليوم 1,691 جنيها بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1480 جنيه بدون المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت أسعار المعدن على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,740 بعد 1,755 دولارا الجمعة.

وشهد المعدن تراجعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,740.72 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا بنسبة 0.05%.

وشهد المعدن الأصفر اليوم هبوطا ، إذ سجل 1,740.72 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب تراجعا اليوم بقيمة تقترب من 0.90 دولار بنسبة تزيد على 0.05%.

الذهب

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

أسعار الذهب في مصر

ومحليا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,691 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

ووصل عيار 21 اليوم أمس الاثنين 28 نوفمبر إلى 1515 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,269 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 987 جنيها.

الذهب

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا مقارنة بالأمس الاثنين 28 نوفمبر، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,691 جنيها للشراء اليوم.

واستقرت الأسعار اليوم، ووصل عيار 21 : 1,480 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,234 و 1,269 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الملايين وخاصة الراغبين في الزواج بـ أسعار الذهب بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1,440 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1,480 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه أمس وهو 1515 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1,480 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام العام الماضي أقل من 1000 جنيه لعيار 21 حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1,480 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1691 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1440 جنيها للبيع و1480 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,269 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 987 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 11,840 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,740 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم والراغبين في الشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.