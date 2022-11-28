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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة 200 جنيه فى أسبوع.. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 28-11-2022

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر

ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 220 جنيه فى الجرام الواحد على مدار تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أول أمس السبت .

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 نوفمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

سعر الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1669جنيها  .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستهل تعاملات  اليوم الاثنين نحو 1530 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين  نحو 1460 جنيها مقارنة ب 1260 جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 200 جنيها فى الجرام الواحد .

سعر الذهب فى مصر

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1251جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو973 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا  مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 834  جنيها.

المشغولات الذهبية 

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية مستهل تعاملات اليوم الاثنين مسجلا 11.680 جنيها 

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قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

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تنبيه عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن شراء المستعمل

بلغ سعر كيلو الذهب  مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1.6مليون جنيه

سعر آوقية الذهب 

وسجل الذهب عالميا نحو 1756دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية  الجمعة

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

يعد الذهب مكونا أساسيا للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

سعر الذهب الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب

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