تنبيه عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن شراء المستعمل

أطلق صادق مرزوق المستشار القانوني لـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تنبيها عاجلا للمواطنين بشأن الذهب المستعمل، الذي يباع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.



وقال صادق مرزوق، في مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، أحب أن أنبه الشعب المصري، على أن الذهب سلعة اقتصادية، ومينفعش أجيبها من مصدر غير موثوق فيه، والدخول على جروب ذهب مستعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشتري من شخص اون لاين، أمر خطير ولا يصح".

نحذر من هذا الأمر



وأضاف صادق مرزوق المستشار القانوني لـ شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه لابد من التعامل مع كيان موجود اقدر احسبه في حالة الغش، لافتا إلى أن هناك ما يعرف بالمعيار الدولي للذهب، ونحذر من هذا الأمر في الذهب المستعمل على مواقع التواصل الاجتماعي.







